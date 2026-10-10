CdM su McTominay: non è la prima volta che il Napoli manda in campo un ex infortunato che lo era ancora, con conseguenze disastrose

Ultime notizie SSC Napoli - Vittorio Zambardino, editorialista del Corriere del Mezzogiorno, sul quotidiano odierno scrive lungamente del Napoli di Massimiliano Allegri. Vi proponiamo uno stralcio.

“Va riconosciuto ad Allegri di saper calmare l’ambiente. Annuncia perfino venti o addirittura trenta minuti per Scott McTominay nella partita di oggi, e sa Iddio se lui abbia avuto la possibilità di allenarlo a ritmo partita, visto che il certificato di idoneità sportiva è solo di tre giorni fa. Notizia ansiogena, non è la prima volta che il Napoli manda in campo un ex infortunato che lo era ancora, con conseguenze disastrose”