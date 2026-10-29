Frosinone show: doppia la Juventus e supera il Napoli in una statistica
Notizie 20:38
Calo Frosinone
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Una partenza indimenticabile quella del Frosinone, mai nessuna neopromossa come la squadra di Alvini che alla 9a giornata ha totalizzato 17 punti staccando Napoli e Juventus non solo in classifica, ma anche nella statistica dei gol fatti
Una partenza indimenticabile quella del Frosinone, mai nessuna neopromossa come la squadra di Alvini che alla 9a giornata ha totalizzato 17 punti staccando Napoli e Juventus non solo in classifica, ma anche nella statistica dei gol fatti.
- Gol segnati dalla Juventus: 11
- Gol segnati dal Napoli: 17
- Gol segnati dal Frosinone: 22
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