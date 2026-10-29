Como: pessime notizie, il comunicato su Moise Kean

Bruttissime notizie per il Como e i suoi tifosi. Ma anche in ottica Fantacalcio arriva una tegola per il comunicato su Moise Kean che resterà fuori per infortunio ancora per 5 settimane dopo aver saltato quasi tutto l'inizio di stagione.

Infortunio Kean: i tempi di recupero e il rientro

Il Como comunica che il calciatore Moise Kean si è sottoposto, presso l’istituto Cugat di Barcellona, a un trattamento finalizzato al pieno recupero del recente fastidio alla tibia. Il trattamento è stato eseguito con successo. I tempi di recupero sono stimati in circa cinque settimane e saranno valutati quotidianamente in base all’evoluzione clinica. Il Club ringrazia il Dr. Cugat e il suo staff e augura a Moise un pronto rientro.