Sosa: "Monza-Napoli, la prestazione non mi ha convinto! Quel primo tempo contro un altro avversario..."

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Ultime notizie SSC NapoliDopo il 4-1 in casa del Monza, l'ex azzurro Roberto “Pampa” Sosa commenta ai microfoni di Tele A la prestazione degli azzurri:

"Grande risultato, ma sulla prestazione non sono ancora convinto. Il Napoli può fare meglio del primo tempo che si è visto, il gol del Monza si evita stando meno lì perché altri avversari con più qualità ti possono fare più gol. Rafa Marin col gol alza il suo voto ma non mi è piaciuto molto stavolta. Tutto sommato non mi ha convinto nonostante il 4-1".

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