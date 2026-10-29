Sosa: "Monza-Napoli, la prestazione non mi ha convinto! Quel primo tempo contro un altro avversario..."
Le Interviste 16:15
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Ultime notizie SSC Napoli - Dopo il 4-1 in casa del Monza, l'ex azzurro Roberto “Pampa” Sosa commenta ai microfoni di Tele A la prestazione degli azzurri:
"Grande risultato, ma sulla prestazione non sono ancora convinto. Il Napoli può fare meglio del primo tempo che si è visto, il gol del Monza si evita stando meno lì perché altri avversari con più qualità ti possono fare più gol. Rafa Marin col gol alza il suo voto ma non mi è piaciuto molto stavolta. Tutto sommato non mi ha convinto nonostante il 4-1".
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