Trevisani: "Ecco perché per il Napoli è più facile contro Bodo, Roma e Monza! Arriveranno partite complicate"

Ultime notizie Serie A - Ai microfoni di Mediaset, nel corso di Pressing, il giornalista Riccardo Trevisani ha così commentato Monza-Napoli 1-4:

"Ha giocato bene oggi il Napoli, ha giocato con qualità, attaccando e ha giocato senza aspettare la partita. Ma è chiaro che Bodo/Glimt, Roma e Monza hanno un modo di giocare che concede anche occasioni, no? Ed è anche più semplice costruire, arriveranno partite un po' più complicate".