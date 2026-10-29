Trevisani: "Ecco perché per il Napoli è più facile contro Bodo, Roma e Monza! Arriveranno partite complicate"

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Ultime notizie Serie A - Ai microfoni di Mediaset, nel corso di Pressing, il giornalista Riccardo Trevisani ha così commentato Monza-Napoli 1-4:

"Ha giocato bene oggi il Napoli, ha giocato con qualità, attaccando e ha giocato senza aspettare la partita. Ma è chiaro che Bodo/Glimt, Roma e Monza hanno un modo di giocare che concede anche occasioni, no? Ed è anche più semplice costruire, arriveranno partite un po' più complicate".

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