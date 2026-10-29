Pistocchi infiamma Juventus-Napoli: "Chi perde rischia di uscire dalla zona Champions!"

Ultime notizie SSC Napoli - Maurizio Pistocchi, giornalista, via X commenta così il KO della Juventus e la vittoria del Napoli a Monza:

"L’Inter brutta ma vincente (2-0) raggiunge in testa alla classifica la Lazio, ma per i risultati di Juve, battuta dal Genoa 2-0, e Milan, 2-4 in casa con il Bologna, la vittoria del Napoli a Monza 4-1, porta gli azzurri a pari punti con i bianconeri, a quota 14. E domenica, nel posticipo serale, proprio tra Juve e Napoli si gioca la partita più attesa del campionato: chi perde rischia di uscire anche dalla zona Champions!".