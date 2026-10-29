Biasin: "Napoli tanto più forte nella rosa della Juventus! Se Allegri trova la chiave..."

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Ultime notizie Serie A - Ai microfoni di Mediaset, nel corso di Pressing, il giornalista Fabrizio Biasin ha così commentato Monza-Napoli 1-4:

"Juve-Napoli? Va detto che ci sono almeno una dozzina di giocatori di classe superiore nel Napoli rispetto alla Juventus. Al netto degli infortuni, il Napoli ha una rosa più forte. Ed è una squadra che se trova la chiave, deve combattere assolutamente per le prime quattro posizioni".

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