Biasin: "Napoli tanto più forte nella rosa della Juventus! Se Allegri trova la chiave..."

Ultime notizie Serie A - Ai microfoni di Mediaset, nel corso di Pressing, il giornalista Fabrizio Biasin ha così commentato Monza-Napoli 1-4:

"Juve-Napoli? Va detto che ci sono almeno una dozzina di giocatori di classe superiore nel Napoli rispetto alla Juventus. Al netto degli infortuni, il Napoli ha una rosa più forte. Ed è una squadra che se trova la chiave, deve combattere assolutamente per le prime quattro posizioni".