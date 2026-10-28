Formazioni ufficiali Genoa-Juventus: le scelte di De Rossi e Spalletti
Formazioni ufficiali Genoa-Juventus: sfida importante per la nona giornata di Serie A, con i rossoblù a caccia di punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione e i bianconeri determinati a dare continuità ai propri risultati. Appuntamento alle ore 20.45 di mercoledì 28 ottobre allo stadio Luigi Ferraris di Genova.
Il Genoa vuole sfruttare il fattore campo per conquistare un risultato positivo contro una delle squadre più prestigiose del campionato. La formazione di Daniele De Rossi punta a dare seguito alla vittoria ottenuta nell'ultimo turno contro il Venezia.
La Juventus, invece, cerca un altro successo dopo il 2-0 sul campo del Lecce, con l'obiettivo di risalire la classifica e avvicinarsi alle posizioni di vertice. Per Luciano Spalletti sarà un appuntamento importante per confermare i progressi della squadra, nonostante le numerose assenze.
Formazioni ufficiali Genoa-Juventus
- Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ehizibue, Amorim, Frendrup, Baldanzi, Ellertson; Vitinha, Osmaji?. Allenatore: Daniele De Rossi
- Juventus (3-5-1-1): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, Douglas Luiz, Sarr, McKennie, Cambiaso; Alajbegovic, Kolo Muani. Allenatore: Luciano Spalletti