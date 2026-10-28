Monza-Napoli, nove precedenti allo Stadio Brianteo: 27 anni fa l'ultimo pareggio
Serie A 16:15
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I precedenti tra Monza e Napoli al Brianteo
Monza-Napoli stasera ore 20:45 allo Stadio Brianteo. Gli azzurri impegnati nella nona giornata del campionato italiano di Serie A sfideranno il Monza in trasferta per la decima volta nella storia.
Precedenti Monza-Napoli
Sono nove i precedenti ufficiali tra Monza e Napoli allo Stadio Brianteo:
- 1 vittoria del Monza (2-0, Serie A 2022-2023)
- 3 pareggi (l'ultimo lo 0-0 in Serie B, 1999-2000)
- 5 vittorie del Napoli (l'ultima 0-1 in Serie A 2024-2025)
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