"Non lo dirà mai: si è sentito tradito dalla squadra". Svelata la reazione di Spalletti al fischio finale di Genova
Pesante sconfitta della Juventus contro il Genoa. Spalletti si gioca molto domenica nella sfida con il Napoli
Ultime notizie calcio Napoli - La Juventus che giocherà domenica contro il Napoli vive un momento nero. L'edizione odierna di Tuttosport si è concentrata sulla reazione di Luciano Spalletti avuta al fischio finale di ieri a Genova dopo la sconfitta rimediata contro la squadra allenata da DanieleDe Rossi.
Genoa Juventus 2 0, la reazione di Luciano Spalletti
Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine di Tuttosport su Luciano Spalletti dopo Genoa-Juventus:
"È tutto nell’ultima immagine di Marassi: Spalletti ha cercato prima De Rossi, poi gli arbitri, ha stretto le mani di chi sorrideva e dentro di sé si è sentito più pesante a ogni passo. Ha rimuginato, riflettuto, ingoiato le folate del primo inverno genovese. E non ha battuto ciglio, tenendo lo sguardo basso, la testa calda, il cuore di chi si è sentito tradito dagli stessi che ha provato a salvare e rialzare. In ogni modo. Persino condividendo il timone, scegliendo insieme il vestito da indossare. Non lo dirà mai - e infatti non l’ha detto, non a caldo -, ma il Lucio di Genova è quello più malinconico di tutti: la squadra di qualche mese fa, quella del potenziale da cui avrebbe voluto ripartire, non esiste più. Si è sciolta".