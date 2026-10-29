"Non lo dirà mai: si è sentito tradito dalla squadra". Svelata la reazione di Spalletti al fischio finale di Genova

Ultime notizie calcio Napoli - La Juventus che giocherà domenica contro il Napoli vive un momento nero. L'edizione odierna di Tuttosport si è concentrata sulla reazione di Luciano Spalletti avuta al fischio finale di ieri a Genova dopo la sconfitta rimediata contro la squadra allenata da DanieleDe Rossi.

Genoa Juventus 2 0, la reazione di Luciano Spalletti

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine di Tuttosport su Luciano Spalletti dopo Genoa-Juventus:

"È tutto nell’ultima immagine di Marassi: Spalletti ha cercato prima De Rossi, poi gli arbitri, ha stretto le mani di chi sorrideva e dentro di sé si è sentito più pesante a ogni passo. Ha rimuginato, riflettuto, ingoiato le folate del primo inverno genovese. E non ha battuto ciglio, tenendo lo sguardo basso, la testa calda, il cuore di chi si è sentito tradito dagli stessi che ha provato a salvare e rialzare. In ogni modo. Persino condividendo il timone, scegliendo insieme il vestito da indossare. Non lo dirà mai - e infatti non l’ha detto, non a caldo -, ma il Lucio di Genova è quello più malinconico di tutti: la squadra di qualche mese fa, quella del potenziale da cui avrebbe voluto ripartire, non esiste più. Si è sciolta".