"Crescita enorme: è una certezza ormai". Rafa Marin fa gol a Monza: voti e pagelle
Rassegna Stampa 15:45
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Prova più che positiva per Rafa Marin ieri a Monza. Il difensore spagnolo va in gol riscattando la disattenzione commessa sulla rete messa a segna da Varela. Di seguito voti e pagelle dei quotidiani.
Monza Napoli 1-4, pagelle Rafa Marin
- Corriere dello Sport 6,5 Si fa anticipare da Varela ma si riscatta nel miglior modo possibile, con il primo gol in assoluto con la maglia del Napoli.
- Gazzetta dello Sport 6,5 Perde Varela sul gol, si riscatta firmando il 3-1 che chiude il match. Crescita enorme: dietro è diventato una certezza
- Il Mattino 7,5 È l'uomo del momento. Capace anche di riprendersi dal peggior errore. È lui a perdersi Varela in occasione del pareggio, ma è lui a chiudere la gara con il tris. Sicuramente il migliore di tutto il pacchetto, tra le note liete di questi primi mesi ancora una volta.
- Tuttosport 6.5 Non placa la fame di gol di Varela, ma diventa protagonista nella ripresa con la prima rete italiana.
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