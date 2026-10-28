Mistero Folorunsho? CorSport - Non è convocato per Monza-Napoli ma di infortuni non c’è traccia

Mistero Folorunsho non convocato dal Monza per la gara con il Napoli? Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Adesso il turno infrasettimanale può mettere nel mirino del Monza la terza vittoria consecutiva in casa dopo quelle su Sassuolo e Cagliari. Non è mai successo ai brianzoli in Serie A. La scalata all’impresa avverrà senza l’apporto a centrocampo di Folorunsho: il centrocampista che ha un passato proprio al Napoli, nel Monza aveva cominciato da titolare fisso per poi finire in panchina nelle ultime due partite. Una mezzoretta di impiego, sempre da subentrato, contro Cagliari e Torino. Ieri il nome di Folorunsho non è comparso nell’elenco dei convocati, ma di infortuni non c’è traccia".