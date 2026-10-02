Non solo De Bruyne, anche Lukaku incanta col Belgio: l'ex Napoli segna il gol del 3-0

Ultime notizie calcio - Non solo De Bruyne, per il Belgio incanta anche Romelu Lukaku. Al minuto 76 della gara contro la Turchia di Vincenzo Montella, per il Belgio di Mark van Bommel arriva la ciliegina sulla torta.

Dopo la doppietta di Kevin De Bruyne, a siglare la rete che mette in cassaforte il match è Romelu Lukaku: l’attaccante ex SSC Napoli insacca un pallone ricevuto dalla destra da De Ketelaere che mette al centro un cross basso. Big Rom è bravo nel prendere posizione e nell’arrivare all’appuntamento col pallone.