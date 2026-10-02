Formazioni ufficiali Isole Faroe-Slovacchia: la decisione su Lobotka

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Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Formazioni ufficiali Isole Faroe-Slovacchia 3ª giornata Nations League

Ultime notizie calcio - Formazioni ufficiali Isole Faroe-Slovacchia con le scelte di Eydun Klakstein e Vladimir Weiss, match valido per la 3ª giornata Nations League. Formazioni Far Oer-Slovacchia, ci sono sorprese: è arrivata la decisione su Stanislav Lobotka della SSC Napoli.

Formazioni ufficiali Isole Faroe-Slovacchia

Formazioni ufficiali Isole Faroe-Slovacchia - Qui la comunicazione delle scelte di Klakstein e Weiss per la partita di Nations League. Le formazioni ufficiali di Isole Faroe-Slovacchia.

  • ISOLE FAROE (3-4-3): Lamhuage; Faero, Vatnhamar, Edmundsson; Danielsen, Turi, Bjartalid, Agnarsson; Kallsberg, Knudsen, Sorensen.
  • SLOVACCHIA (4-3-3): Greif; Valjent, Varro, Skriniar, Mesik; Suslov, Lobotka, Rigo; Duris, Bozenik, Sauer.
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