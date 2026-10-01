Grecia-Olanda 2-2, Noa Lang decisivo: suo il traversone per il pari, poi attimi di tensione

Finisce con il risultato di 2-2 la sfida di UEFA Nations League tra Grecia e Olanda, una gara ricca di emozioni che ha visto protagonista anche l'attaccante del Napoli Noa Lang.

Grecia-Olanda 2-2, Lang decisivo

Subentrato all'inizio della ripresa per dare vivacità ed estro all'attacco oranje, l'esterno azzurro ha disputato tutti i 45 minuti del secondo tempo lasciando un segno fondamentale sul risultato finale. È stata infatti una sua giocata decisiva a propiziare la rete del definitivo 2-2: da un suo traversone tagliato al centro è nato il rimpallo favorevole su cui si è avventato il compagno di squadra per spingere il pallone in rete.

Oltre al contributo decisivo per il pareggio, la sua prestazione è stata caratterizzata da grande agonismo e da un momento di forte tensione: al 76' minuto, dopo un duro scontro di gioco, Lang è andato a muso duro e faccia a faccia con un calciatore avversario, venendo sanzionato dall'arbitro con un cartellino giallo per comportamento scorretto.