Napoli Basketball in campo domani sera contro Reggio Emilia, Repesa: "Possono metterci in difficoltà, i tifosi possono essere decisivi"

Nuovo impegno per il Napoli Basketball che affronta domani, nell’anticipo del secondo turno del Campionato di Serie A, la UnaHotels Reggio Emilia. La gara si disputerà all’Alcott Arena con inizio alle ore 20:30.

La squadra di Coach Repesa, dopo l’esordio vincente a Roma e il successo al debutto in EuroCup, è attesa da un’altra dura sfida interna contro la formazione reggiana. La squadra di Coach Priftis, da anni protagonista in Italia ed in Europa, è reduce dalla sconfitta in volata contro la Dolomiti Energia Trentino nella prima giornata di campionato, nel match disputato al PalaBigi. Lorenzo Uglietti, a Napoli dal 2020 al 2023, e Tomas Woldetensae, in azzurro nella stagione 2024-2025, sono gli ex della gara. Arbitreranno l’incontro: Grigioni, Borgo e Cassina.

Dichiarazioni di Dino Repesa, Assistant Coach:

"Siamo consapevoli dell’importanza della gara, nonostante sia solo la seconda giornata. Vogliamo proseguire il momento positivo dopo le vittorie ottenute in Serie A ed in EuroCup. Conosciamo bene i nostri avversari, avendoli affrontati in pre-season, nel torneo di Udine. Reggio Emilia è una squadra a cui piace giocare a metà campo, dovremo essere intelligenti e consapevoli di dover imporre il nostro gioco. Possono metterci in difficoltà in una partita a ritmi bassi. Noi dovremo far affidamento su tutti i giocatori a nostra disposizione: veniamo da una partita davvero difficile e di alto livello contro il Bourg-en-Bresse. Non sarà facile, ma se riusciremo a mettere in campo il giusto livello di energia potremo vincere il match. Sono convinto che il nostro pubblico saprà sostenerci alla grande: il loro apporto potrà essere decisivo, come visto nella sfida di EuroCup di mercoledì".

Sono ancora in vendita i biglietti per assistere alla gara, sia sulla piattaforma Vivaticket sia al botteghino, che sarà aperto domani dalle ore 19:00. I cancelli dell'Alcott Arena saranno aperti alle ore 19:00. Ricordiamo che l'accesso all'Alcott Arena sarà consentito agli abbonati tramite l'esibizione del PDF ricevuto al momento dell'acquisto.

Sarà possibile seguire la gara in diretta streaming sulla piattaforma LBA TV. Aggiornamenti in diretta anche sulle pagine social del Napoli Basketball. Ricordiamo che sarà possibile seguire tutto il campionato di Serie A degli azzurri, esclusivamente per USA e Canada, sul canale YouTube "Napoli Basketball TV".