Napoli Basketball, Alcott main sponsor per l'EuroCup! Rizzetta: "C'è volontà di crescita dentro e fuori dal campo"

Il brand di abbigliamento del Gruppo CAPRI, realtà italiana nata a Napoli e protagonista nel fashion retail con una proposta contemporanea e accessibile rivolta a un pubblico giovane e dinamico, rinnova il proprio sostegno al club azzurro e accompagna Napoli Basketball nella nuova avventura europea, già dalla partita di debutto contro i campioni in carica del Bourg-en-Bresse, giocata ieri e in diretta su Sky Sport.

ALCOTT rafforza il proprio legame con Napoli Basketball e amplia la partnership alla stagione europea 2026/2027, confermando il proprio ruolo al fianco del club azzurro nel ritorno di Napoli sul palcoscenico del basket internazionale.

Per ALCOTT, brand di abbigliamento del Gruppo CAPRI nato a Napoli, questa nuova tappa rappresenta l'evoluzione naturale di un percorso che unisce identità territoriale, sport e visione internazionale: una collaborazione che nasce nel cuore della città e che oggi trova nel basket europeo una nuova occasione per raccontare i valori e l'energia del brand a un pubblico sempre più ampio. Dopo il successo del progetto ALCOTT Arena, nato nella scorsa stagione per trasformare il palazzetto di Napoli in un vero spazio di incontro tra il brand, la città e la community del basket, ALCOTT sceglie di proseguire questo percorso accompagnando Napoli Basketball anche nella sua nuova sfida europea. Una scelta che conferma la volontà di ALCOTT di investire nel territorio e, allo stesso tempo, proiettare la propria identità oltre i confini nazionali: il progetto con Napoli Basketball diventa così un punto di connessione tra il mondo del fashion retail, lo sport e una community giovane e dinamica, in linea con il posizionamento del brand.

"Siamo entusiasti di proseguire e rafforzare il nostro percorso insieme ad ALCOTT, un partner che ha creduto nel nostro progetto e che oggi condivide con noi l'emozione di questa nuova avventura europea. La collaborazione con il Gruppo CAPRI è l'esempio concreto del tipo di relazioni che vogliamo costruire: partnership solide, fondate su una visione comune e sulla volontà di far crescere il Napoli Basketball dentro e fuori dal campo. Iniziare il nostro cammino in EuroCup davanti ai nostri tifosi, all'ALCOTT Arena, ha reso la serata ancora più significativa. Vogliamo che Napoli possa riconoscersi sempre di più in questa squadra, anche oltre i confini nazionali", sottolinea Matt Rizzetta, Presidente Napoli Basketball.

"Napoli rappresenta da sempre una parte fondamentale dell’identità di ALCOTT. Essere al fianco di Napoli Basketball anche in questa nuova avventura europea significa per noi continuare a sostenere una realtà che rappresenta la città e che, come il nostro brand, guarda al futuro con energia e ambizione. Dall’ALCOTT Arena all’Europa, vogliamo continuare a crescere insieme", sottolineano Salvatore e Francesco Colella, AD Gruppo Capri.

Per ALCOTT, il ritorno del grande basket napoletano in Europa rappresenta un'opportunità per amplificare la propria identità e portare anche su un palcoscenico internazionale i valori che da sempre caratterizzano il brand: contemporaneità, dinamismo, appartenenza e ambizione.

"Lo sport è un linguaggio capace di creare connessioni autentiche con le persone e con le nuove generazioni. Con Napoli Basketball abbiamo costruito un progetto che va oltre la sponsorizzazione e che oggi compie un ulteriore passo in avanti. L’EuroCup ci permette di portare la nostra energia e il nostro legame con Napoli su una dimensione più ampia, mantenendo sempre al centro la nostra identità", concludono Salvatore e Francesco Colella, AD Gruppo Capri.

ALCOTT. Da Napoli all’Europa, insieme a Napoli Basketball.