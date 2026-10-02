Formazioni Francia-Italia, ultimissime Sky: Mancini sorprende in attacco
Formazioni 13:45
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Probabili formazioni Francia-Italia, ultimissime Sky sulle scelte di Zidane e Mancini per la prossima partita di Nations League. La terza giornata propone Francia-Italia, formazioni a sorpresa per i due allenatori
Probabili formazioni Francia-Italia, ultimissime Sky sulle scelte di Zidane e Mancini per la prossima partita di Nations League. La terza giornata propone Francia-Italia, formazioni a sorpresa per i due allenatori. Italia in tv alle ore 20:45 contro la Francia.
Formazioni Francia-Italia Sky
Ultimissime Sky, formazioni Francia-Italia: le possibili scelte dei due ct per la prossima partita tra le due Nazionali:
- FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Koné, Rabiot; Olise, Dembelé, Doué. Ct. Zidane.
- ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Vergara, F.P. Esposito, S. Esposito. Ct. Mancini.
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