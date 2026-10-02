UFFICIALE - Italia, un altro azzurro lascia il raduno per aggregarsi all'Under 21
Nazionali 14:15
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Honest Ahanor lascia il raduno della Nazionale maggiore per aggregarsi nelle prossime ore al gruppo della Nazionale Under 21, tornata nella notte al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia dopo il successo di ieri sull’Armenia e impegnata lunedì a Pescara con la Polonia in una sfida decisiva per la qualificazione alla fase finale del Campionato Europeo di categoria.
Il difensore del Crystal Palace non era partito ieri alla volta di Parigi, dove stasera l’Italia affronterà la Francia nel terzo incontro del girone di Nations League, rimanendo ad allenarsi al Centro Tecnico Federale di Coverciano insieme ad altri otto Azzurri.
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