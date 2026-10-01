Busiello ammette: "Il Napoli mi segue da un po' di tempo, sogno la Serie A!"
Danilo Busiello, svincolato dopo aver rescisso il contratto con l'Empoli, è un giovane trequartista classe 2008
Danilo Busiello è un calciatore napoletano classe 2008, trequartista con 25 presenze nelle selezioni giovanili della Nazionale italiana. Nei giorni scorsi, Busiello ha rescisso il suo contratto con l'Empoli, club nel quale ha militato nelle ultime stagioni, e ad oggi si ritrova svincolato.
Intervistato da Pianetaserieb.com, Busiello ha ammesso anche l'interesse del Napoli:
"Napoli, Lazio e Palermo? Queste squadre menzionate mi seguono da un po’ di tempo, sono voci arrivate anche a me. Ce ne sono anche altre, ma di questo tema preferisco che ne parli chi di dovere. Io penso unicamente a ritrovare la forma migliore per tornare in campo nella mia versione più performante. Ora l’obiettivo è la ricerca della migliore condizione. Voglio tornare in campo e desidero farlo al meglio delle mie possibilità. Sul medio-lungo termine, come tutti i giovani calciatori, sogno la Serie A".