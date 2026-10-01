Busiello ammette: "Il Napoli mi segue da un po' di tempo, sogno la Serie A!"

Danilo Busiello è un calciatore napoletano classe 2008, trequartista con 25 presenze nelle selezioni giovanili della Nazionale italiana. Nei giorni scorsi, Busiello ha rescisso il suo contratto con l'Empoli, club nel quale ha militato nelle ultime stagioni, e ad oggi si ritrova svincolato.

Intervistato da Pianetaserieb.com, Busiello ha ammesso anche l'interesse del Napoli: