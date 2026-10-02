Inter, Martinez: "L'incidente? È stata una tragedia, so che me lo porterò dentro per sempre. Se ci penso troppo toglie energie"

Ultime notizie Serie A - Josep Martinez, portiere dell'Inter, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

«Inter? Stiamo bene, però è importante sottolineare le cose che non stiamo facendo al top, penso soprattutto alla fase difensiva: incassiamo troppi gol. È facile guardare indietro verso il portiere, ma siamo una squadra e dal primo all’ultimo di noi dobbiamo alzare il livello, e credo che lo faremo perché se abbiamo una caratteristica è quella di avere sempre fame. Vogliamo vincere sempre, cercare di migliorare, aggiungere qualcosa in ogni partita per arrivare al top nei momenti decisivi della stagione».

Per lei è un momento particolare: gli errori col Madrid e l’Udinese, poi l’arrivo in nazionale.

«Io vivo tutto con tranquillità, nel bene e nel male. Un errore lo può fare chiunque, l’importante è analizzarlo per evitare di ripeterlo, non c’è un’altra strada. Non bisogna puntare il dito sul singolo quando sbaglia, perché fa parte del calcio. Senza errori non dico che non ci sarebbero gol, ma ce ne sarebbero molti di meno. È successo a me, può succedere a un altro. L’importante in una squadra come l’Inter è stare uniti e se uno ha una brutta giornata cercare di aiutarlo. Ripeto, con naturalità»

Chiudiamo con l’incidente in cui è rimasto coinvolto un anno fa.