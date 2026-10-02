Sky - Vergara verso la panchina anche con la Francia: Mancini non lo ha provato titolare in rifinitura

Antonio Vergara sembra destinato a partire dalla panchina contro la Francia. Il talento del Napoli, che fino a ieri appariva favorito per una maglia da titolare, non sarebbe infatti stato inserito nell'undici provato da Roberto Mancini durante l'allenamento di rifinitura.

Vergara in panchina, Italia a trazione offensiva

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il commissario tecnico avrebbe testato una formazione particolarmente offensiva in vista della sfida di Nations League contro la Francia. In attacco spazio a Moise Kean, Pio Esposito e Sebastiano Esposito, con Pio Esposito in vantaggio su Scamacca.

A centrocampo Tonali e Fagioli sarebbero certi di una maglia, mentre per il terzo posto il ballottaggio riguarda Barella e Frattesi, con il primo leggermente favorito.

Anche in difesa resta un dubbio. Kayode e Calafiori dovrebbero agire sulle fasce, mentre Bastoni dovrebbe essere affiancato da uno tra Mancini e Scalvini, con quest'ultimo al momento in vantaggio.

Sky Sport ha riportato le indicazioni emerse dalla rifinitura: “Mancini nell’allenamento di rifinitura ha provato una formazione molto offensiva, una formazione con Moise Kean, Pio Esposito in vantaggio su Scamacca e Seba Esposito lì davanti, con a centrocampo Tonali e Fagioli certi di due maglie da titolare e la terza se la giocano Barella e Frattesi con Barella leggermente in vantaggio. E in difesa l’altro dubbio: di sicuro Kayode a destra e Calafiori a sinistra, con Bastoni e uno tra Mancini e Scalvini con Scalvini in vantaggio”.

La sfida contro la Francia rappresenta il terzo appuntamento del girone di Nations League. La squadra di Zidane è a punteggio pieno dopo le vittorie contro Turchia e Belgio, mentre l'Italia ha perso all'esordio contro il Belgio prima di imporsi per 4-1 sulla Turchia.