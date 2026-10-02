ULTIM'ORA - Favasuli lascia il ritiro dell'Italia U21 e torna a Napoli: il motivo

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Ultim'ora in casa SSC Napoli, si ferma Favasuli con l'Italia Under 21: i dettagli e il comunicato FIGC

Ultim'ora in casa SSC NapoliVerso Italia-Polonia U21, gli azzurrini sono al lavoro a Tirrenia ma Favasuli e Fortini lasciano il raduno. Non arrivano quindi buone notizie per quel che riguarda l'esterno del Napoli.

Napoli: stop per Favasuli, comunicato FIGC

Come si legge nel comunicato della FIGCCostantino Favasuli lascia il ritiro dell'Italia Under 21:

"Gli esterni di Napoli e Torino, sottoposti a valutazione medica, fanno rientro a casa. Aggregato da Coverciano Ahanor, si guarda alla decisiva sfida di lunedì: i casi di qualificazione all’Europeo.

FAVASULI E FORTINI OUT, ARRIVA AHANOR. Non saranno della partita Costantino Favasuli e Niccolò Fortini: i due esterni di Napoli e Torino, infatti, sottoposti a valutazione medica, sono stati considerati indisponibili e hanno fatto rientro questo pomeriggio nelle rispettive sedi. Contestualmente, si è invece aggregato al gruppo Honest Ahanor: il calciatore del Crystal Palace è arrivato direttamente da Coverciano dove era in raduno con la Nazionale maggiore e sarà una pedina importante in più per Silvio Baldini che questo pomeriggio ha differenziato i gruppi di lavoro, concedendo una seduta di scarico alla squadra fra palestra e terapie".

Insomma, Favasuli sarà valutato passo dopo passo dallo staff medico della SSC Napoli alla ripresa degli allenamenti, intanto questa la diagnosi del club azzurro:

"Costantino Favasuli ha subìto, nel corso del match Armenia-Italia U21, un trauma muscolare riportando una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro inizierà da domani l'iter riabilitativo al SSC Napoli Training Center".

Favasuli lascia il ritiro dell'Italia Under 21
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