ULTIM'ORA - Favasuli lascia il ritiro dell'Italia U21 e torna a Napoli: il motivo

Ultim'ora in casa SSC Napoli - Verso Italia-Polonia U21, gli azzurrini sono al lavoro a Tirrenia ma Favasuli e Fortini lasciano il raduno. Non arrivano quindi buone notizie per quel che riguarda l'esterno del Napoli.

Come si legge nel comunicato della FIGC, Costantino Favasuli lascia il ritiro dell'Italia Under 21:

"Gli esterni di Napoli e Torino, sottoposti a valutazione medica, fanno rientro a casa. Aggregato da Coverciano Ahanor, si guarda alla decisiva sfida di lunedì: i casi di qualificazione all’Europeo.

FAVASULI E FORTINI OUT, ARRIVA AHANOR. Non saranno della partita Costantino Favasuli e Niccolò Fortini: i due esterni di Napoli e Torino, infatti, sottoposti a valutazione medica, sono stati considerati indisponibili e hanno fatto rientro questo pomeriggio nelle rispettive sedi. Contestualmente, si è invece aggregato al gruppo Honest Ahanor: il calciatore del Crystal Palace è arrivato direttamente da Coverciano dove era in raduno con la Nazionale maggiore e sarà una pedina importante in più per Silvio Baldini che questo pomeriggio ha differenziato i gruppi di lavoro, concedendo una seduta di scarico alla squadra fra palestra e terapie".