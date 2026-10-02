ULTIM'ORA - Favasuli lascia il ritiro dell'Italia U21 e torna a Napoli: il motivo
Ultim'ora in casa SSC Napoli, si ferma Favasuli con l'Italia Under 21: i dettagli e il comunicato FIGC
Ultim'ora in casa SSC Napoli - Verso Italia-Polonia U21, gli azzurrini sono al lavoro a Tirrenia ma Favasuli e Fortini lasciano il raduno. Non arrivano quindi buone notizie per quel che riguarda l'esterno del Napoli.
Napoli: stop per Favasuli, comunicato FIGC
Come si legge nel comunicato della FIGC, Costantino Favasuli lascia il ritiro dell'Italia Under 21:
"Gli esterni di Napoli e Torino, sottoposti a valutazione medica, fanno rientro a casa. Aggregato da Coverciano Ahanor, si guarda alla decisiva sfida di lunedì: i casi di qualificazione all’Europeo.
FAVASULI E FORTINI OUT, ARRIVA AHANOR. Non saranno della partita Costantino Favasuli e Niccolò Fortini: i due esterni di Napoli e Torino, infatti, sottoposti a valutazione medica, sono stati considerati indisponibili e hanno fatto rientro questo pomeriggio nelle rispettive sedi. Contestualmente, si è invece aggregato al gruppo Honest Ahanor: il calciatore del Crystal Palace è arrivato direttamente da Coverciano dove era in raduno con la Nazionale maggiore e sarà una pedina importante in più per Silvio Baldini che questo pomeriggio ha differenziato i gruppi di lavoro, concedendo una seduta di scarico alla squadra fra palestra e terapie".
Insomma, Favasuli sarà valutato passo dopo passo dallo staff medico della SSC Napoli alla ripresa degli allenamenti, intanto questa la diagnosi del club azzurro:
"Costantino Favasuli ha subìto, nel corso del match Armenia-Italia U21, un trauma muscolare riportando una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro inizierà da domani l'iter riabilitativo al SSC Napoli Training Center".