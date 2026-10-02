Formazioni ufficiali Francia-Italia: Mancini tiene in panchina Di Lorenzo e Vergara

Ultime notizie calcio - Formazioni ufficiali Francia-Italia con le scelte di Zinedine Zidane e Roberto Mancini, match valido per la 3ª giornata Nations League. Formazioni Francia-Italia, ci sono sorprese: è arrivata la decisione su Giovanni Di Lorenzo e Antonio Vergara della SSC Napoli.

Formazioni ufficiali Francia-Italia

Formazioni ufficiali Francia-Italia - Qui la comunicazione delle scelte di Zidane e Mancini per la partita di Nations League. Le formazioni ufficiali di Francia-Italia.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Kalulu, Upamecano, Jacquet, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué. A disp. Retses, Butez, Koundé, Camavinga, Koné, Barcola, Diouf, Yoro, Lacroix, Akliouche, Lepaul, Commissario tecnico: Zinedine Zidane

(4-3-3): Maignan; Kalulu, Upamecano, Jacquet, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué. A disp. Retses, Butez, Koundé, Camavinga, Koné, Barcola, Diouf, Yoro, Lacroix, Akliouche, Lepaul, Commissario tecnico: Zinedine Zidane ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Fagioli; Kean, P. Esposito, S. Esposito. A disp. Carnesecchi, Vicario, Ruggeri, Ricci, SCamac??, Zoma, Doumbia, Maldini, Barella, Vergara, Di Loirenzo, Mancini. Commissario tecnico: Roberto Mancini.