Dalle nazionali è arrivata un’indicazione incoraggiante per Allegri

Ultime notizie SSC Napoli - Rasmus Hojlund continua a trovare il gol anche lontano da Napoli. Il centravanti ha lasciato nuovamente il segno con la Danimarca, andando a bersaglio nella gara di Nations League contro il Portogallo.

La rete è arrivata al 53’, con una giocata di grande qualità: Hojlund ha attaccato lo spazio e, una volta davanti al portiere, ha scelto un morbido pallonetto per accompagnare il pallone in rete.

Come racconta Il Roma, è un gol che conferma il buon rendimento dell’attaccante in nazionale, ma anche "un’altra indicazione incoraggiante per Massimiliano Allegri, che alla ripresa del campionato potrà ritrovare un Hojlund in fiducia e con il gol nelle gambe".