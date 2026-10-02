Napoli-Avellino, Spinelli a CN24: “Vittoria di prestigio per i biancoverdi. Gli azzurri sono in una fase working in progress”

Ultime calcio Napoli, Federico Spinelli, giornalista, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’, trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV.

Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Non capita tutti i giorni per l’Avellino allenarsi in modo congiunto con il Napoli. Credo che mister Nesta sia sceso in campo con l’abito buono, la prossima settimana si tornerà in campo contro la Sampdoria. È vero che gli azzurri erano decimati, ma per l’Avellino è sempre una vittoria prestigiosa contro di loro.

L’Avellino porta a casa degli elementi positivi, anche perché aveva bisogno di ritrovare certezze, mentre per il Napoli è un po’ una stagione work in progress, visto che è cambiato anche l’allenatore. Sicuramente i rapporti tra le società di Napoli e Avellino sono ottimi: ricordiamo l’operazione Walid Cheddira. Il direttore sportivo Mario Aiello ha degli ottimi rapporti con Giovanni Manna e credo che questa sinergia sia destinata a continuare. Il ds Aiello è sempre molto attento ai giovani di prospettiva”.