La notte del sogno è arrivata! Vergara guarda alla Francia e aspetta il suo momento

Ultime notizie SSC Napoli - La notte del sogno è arrivata. Antonio Vergara guarda alla Francia e aspetta il suo momento. Il talento del Napoli sogna il debutto con la maglia dell’Italia, questa sera, contro la Francia di Zidane. Ne parla Il Roma:

"Una sfida prestigiosa, il palcoscenico ideale per chi, negli ultimi mesi, ha costruito passo dopo passo la propria crescita. Il percorso in Nations League, finora, è stato fatto soprattutto di attesa. Contro il Belgio è finito in tribuna. Lunedì contro la Turchia, il debutto sembrava ormai a un passo: era pronto a entrare, poi Mancini ha fatto scelte diverse. Ora può essere quella giusta. Vergara ci arriva nel momento migliore. La crescita maturata lo scorso anno con Conte in panchina è diventata una tappa fondamentale della sua carriera"