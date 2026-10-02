Curiosità da Castel Volturno: lavoro coi palloni da pallavolo per Pugliese e Contini | FOTO
Allenamento SSC Napoli oggi a Castel Volturno, curiosità sul lavoro dei portieri: esercitazione con sfera da pallavolo, ecco la foto
Ultime notizie SSC Napoli Curiosità arriva oggi dall'SSCN Training Center, dove gli azzurri continuano gli allenamenti durante la pausa per le nazionali. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo una sessione congiunta con l'Unione Sportiva Avellino 1912. Qui tutti i dettagli dell'allenamento congiunto fra Napoli e Avellino.
Ma dal report della SSC Napoli si evince una curiosità, per quanto riguarda l'allenamento dei portieri oggi: con Marco Giglio e Daniele Borri, hanno lavorato con i palloni da pallavolo Pugliese e Contini. Palloni che aiutano a lavorare su reattività, coordinazione oculo-manuale e sulla tecnica di presa. Essendo più leggera, più piccola e più instabile di un pallone da calcio, la palla da pallavolo costringe il portiere ad accelerare i tempi di reazione e a perfezionare la sensibilità delle mani. Insomma, un lavoro specifico per Nikita Contini e Claudio Pugliese. Ricordando infatti che Meret sta lavorando in palestra per recuperare dall'infortunio e che Milinkovi?-Savi? è impegnato con la Serbia in nazionale.
Ecco uno scatto: