Curiosità da Castel Volturno: lavoro coi palloni da pallavolo per Pugliese e Contini | FOTO

Ultime notizie SSC Napoli Curiosità arriva oggi dall'SSCN Training Center, dove gli azzurri continuano gli allenamenti durante la pausa per le nazionali. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo una sessione congiunta con l'Unione Sportiva Avellino 1912. Qui tutti i dettagli dell'allenamento congiunto fra Napoli e Avellino.

Ma dal report della SSC Napoli si evince una curiosità, per quanto riguarda l'allenamento dei portieri oggi: con Marco Giglio e Daniele Borri, hanno lavorato con i palloni da pallavolo Pugliese e Contini. Palloni che aiutano a lavorare su reattività, coordinazione oculo-manuale e sulla tecnica di presa. Essendo più leggera, più piccola e più instabile di un pallone da calcio, la palla da pallavolo costringe il portiere ad accelerare i tempi di reazione e a perfezionare la sensibilità delle mani. Insomma, un lavoro specifico per Nikita Contini e Claudio Pugliese. Ricordando infatti che Meret sta lavorando in palestra per recuperare dall'infortunio e che Milinkovi?-Savi? è impegnato con la Serbia in nazionale.

Ecco uno scatto: