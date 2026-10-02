McTominay, addio a giugno? Clamoroso TMW: "Pronta la plusvalenza"

Calciomercato Napoli - Scott McTominay è uno dei temi principali in casa Napoli e occhio a quello che può accadere in vista dei prossimi mesi. Il rinnovo tra McTominay e il Napoli è in fase di stallo e difficilmente si troverà un nuovo accordo.

L'attuale contratto di McTominay è in scadenza nel 2028 e per questo motivo che il primmo anno, con un solo anno di contratto poi restante, può dire addio come confermato anche dai colleghi di Tuttomercatoweb.

Rinnovo McTominay: c'è distanza col Napoli

Scott McTominay potrebbe lasciare il Napoli al termine della prossima stagione. Il centrocampista scozzese, protagonista assoluto dello Scudetto conquistato due anni fa, si avvicina a una fase delicata del suo percorso in azzurro. Due fattori pesano sul suo futuro: l’età e la scadenza del contratto, attualmente fissata al 2028.

Il prossimo 8 dicembre compirà 30 anni e, senza un accordo per il rinnovo, la prossima estate potrebbe rappresentare l’ultima occasione per il Napoli di incassare una cifra importante dalla sua cessione.

La trattativa per il prolungamento appare complessa soprattutto per le richieste economiche del giocatore. McTominay vorrebbe uno stipendio vicino agli 8 milioni di euro, una cifra che riflette il peso avuto nelle ultime due stagioni, ma che il Napoli potrebbe non essere disposto a riconoscergli.

Sul piano economico, il club potrebbe comunque realizzare una plusvalenza significativa: il valore di mercato del giocatore viene stimato tra i 25 e i 30 milioni di euro, a fronte di un valore residuo a bilancio di circa 7,5 milioni. Ma non è da escludere un prezzo anche più elevato per la sua partenza.

McTominay

McTominay, dalla Premier League al Real Madrid

Il futuro di McTominay potrebbe riportarlo in Inghilterra. Durante l’ultima finestra di mercato diversi club hanno chiesto informazioni sul suo conto, tra cui il Manchester United, che lo aveva lasciato partire, e l’Aston Villa.

Non è da escludere, inoltre, l’interesse di una grande squadra europea. Tra le ipotesi viene citato anche il Real Madrid, con José Mourinho alla guida, l'allenatore che lo lanciò a Manchester.

Per il Napoli, dunque, la prossima stagione potrebbe diventare decisiva: trovare un’intesa per il rinnovo oppure valutare una cessione, evitando di arrivare all’ultimo anno di contratto senza certezze sul futuro dello scozzese.