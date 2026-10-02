Alvini allenatore del mese: premiato l'allenatore della sorpresa Frosinone

Il Frosinone si è preso la scena nelle prime giornate di campionato e il suo allenatore Massimiliano Alvini raccoglie ora un importante riconoscimento. L'avvio di stagione dei ciociari, culminato nel successo contro il Como di Fabregas prima della sosta, ha infatti portato il tecnico sul gradino più alto del premio di allenatore del bimestre agosto-settembre.

Alvini allenatore del mese, Frosinone protagonista

La Serie A ha scelto Massimiliano Alvini come "Philadelphia Coach of the Month", premiando il lavoro svolto alla guida del Frosinone nelle prime battute della stagione.

La formazione ciociara ha raccolto consensi grazie a un calcio caratterizzato da verticalità, ritmo e una proposta offensiva capace di rendere le partite particolarmente vivaci. Un'identità che ha permesso alla squadra di attirare l'attenzione e di trasformarsi in una delle sorprese di questo avvio di campionato.

Gran parte del merito viene attribuita proprio ad Alvini, tecnico originario di Fucecchio, che ha saputo dare una precisa impronta alla squadra. Il riconoscimento rappresenta così una conferma del percorso intrapreso dal Frosinone, protagonista di un inizio di stagione oltre le aspettative.