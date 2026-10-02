Miguel Gutierrez, prosegue il momento d'oro: super gol su punizione col Bayer | VIDEO
Calcio Mercato 16:45
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Ultime calcio Napoli, prosegue il momento d'oro di Miguel Gutierrez, dopo un ottimo inizio di campionato in Bundesliga con 1 gol e 3 assist in 4 presenze. Il calciatore spagnolo, ceduto in estate dal Napoli, è stato subito protagonista delle prime uscite stagionali del Bayer Leverkusen.
Il momento di gran forma prosegue per Miguel Gutierrez che oggi, in una amichevole contro l'SC Fortuna Koln, è stato protagonista con un super gol su punizione nella vittoria per 6-0 dei tedeschi. Ecco il video:
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