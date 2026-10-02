Retroscena Kvaratskhelia-Napoli, la rivelazione di Giuntoli che spiazzò Spalletti: "È impossibile da prendere"

Ultime notizie Napoli - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dell'Atalanta con un lungo passato alla SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Trento, al Festival dello Sport, nel corso del panel "Una nuova Dea". L'ex uomo mercato Napoli ha raccontato un retroscena a proposito dell'arrivo di Khvicha Kvaratskhelia alla SSC Napoli.

Di seguito uno stralcio del suo intervento:

"Kvaratskhelia è nato il mio stesso giorno, il 12 febbraio. Gli stavamo dietro da tanto tempo. Poi scoppia la guerra e penso: 'Magari costa un po' meno ora'. Poi vedo che non lo prendeva nessuno e penso: 'Magari ha qualche problema...'. Dopo la guerra ha fatto calare un po' il prezzo. Racconto un aneddoto. Ci si mosse per tempo, era marzo. Quando ho capito che riuscivo a prenderlo lo feci vedere a Luciano (Spalletti). E lui: 'È fortissimo Cristiano, ma mi hanno detto che è impossibile da prendere'. Lui era già in Italia. Il giorno dopo Luciano va a casa a Milano. E io il giorno dopo ho detto a Kvara di andare a suonargli il campanello a casa".