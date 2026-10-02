Radio Napoli Centrale - 90' per Badiashile con l'Avellino, ruolo inedito per Neres viste le assenze

Napoli-Avellino, allenamento congiunto a Castel Volturno tra le due formazioni.

Ultime notizie SSC Napoli - Max Allegri con 10 assenze tra i giocatori partiti con le Nazionali, più altri calciatori indisponibili in via di recupero dall'infortunio. Finisce 2-0 per l'Avellino contro il Napoli, a Castel Volturno: succede tutto nella ripresa con il vantaggio di Venturi e il raddoppio di Di Maggio.

Sgambata importante per i biancoverdi, ad una settimana esatta dalla sfida di campionato contro la Sampdoria.

Napoli invece ridotto all’osso dai 10 calciatori convocati in Nazionale e alle prese con l’assenza di Scott McTominay e altri calciatori. E secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24, assente anche Spinazzola all'allenamento congiunto così come gli altri infortunati Giovane, Marianucci, Meret, Alisson e Anguissa.

A scendere in campo sono stati tantissimi Primavera - presente a Castel Volturno anche il mister Antonio Nocerino - più i membri della prima squadra arruolabili (che non hanno disputato l'allenamento congiunto nella totalità della durata), ovvero

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Sempre Con Te è intervenuto Ciro Troise:

"Il Napoli ha perso due a zero contro l'Avellino, ma lascia il tempo che trova. La formazione con cui ha iniziato il Napoli è stata la seguente, con il 4-3-3: Contini; Beukema, Rrahmani, Badiashile, Melnyk; Neres, Chiummariello, Anic; Politano, Lucca e Pereyra. Badiashile ha fatto l'intera partita, nessuno dei convalescenti/infortunati ha preso parte alla gara. Politano ha giocato un tempo; Rafa Marin è entrato alla ripresa al posto di Rrahmani. Nel secondo tempo l'Avellino ha segnato con Venturi e Di Maggio. Neres ha giocato mezzala. È anche vero che Allegri non ha centrocampisti"