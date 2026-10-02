"Classifica ingannevole". L'esperto di big data promuove il Napoli nonostante i 7 punti

Pierre Hatje ?è il manager fondatore e lo Strategic Performance Account di "Impact and Emotions", azienda specializzata nell'analisi di big data. Di recente ha analizzato i risultati sportivi delle squadre di Serie A dopo le prime cinque giornate di campionato, concentrandosi soprattutto sui risultati deludendi del Napoli, ma offrendo una diversa chiave interpretativa fondata sull'analisi dei dati.

Dal suo punto di vista, la classifica di Serie A risulta ingannevole e lo spiega proprio con riferimento alla posizione del Napoli, che ad oggi vanta solo 7 punti. Secondo quanto riporta Pierre Hatje nella sua analisi, il punteggio del Napoli non mette in discussione la forza della squadra e le sue ambizioni per il prosieguo del campionato.

Anzi, "l'esecuzione sportiva di fondo e la qualità dei processi in campo sono assolutamente intatte e strutturalmente molto più solide rispetto a quelle delle attuali squadre rivelazione. In questo caso, si tratta semplicemente di una varianza negativa che al momento si traduce in una mancanza di risultati". E aggiunge: "Cosa significa questo per la gestione sportiva? In oltre un decennio di esperienza nel controllo delle sponsorizzazioni e nell'analisi dei dati, ho visto fin troppe decisioni prese basandosi unicamente sulla mera classifica di campionato: un approccio dispendioso che premia il caso e penalizza i buoni processi".