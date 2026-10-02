Elmas: "Spalletti ci disse 'quest'anno voglio essere campione', ci diede un'energia extra! I tifosi misero una mia statua vicino casa, mi portavano dolci e ogni cena era già pagata"

Ultime notizie SSC Napoli - Eljif Elmas, centrocampista offensivo dell’Atalanta ed ex Napoli, ha rilasciato un’intervista a Diretta.it.

“Napoli? La cosa che mi ha colpito di più fin dall'inizio è stato quando siamo arrivati al ritiro precampionato. Lui (Spalletti) è venuto da noi e ha detto: 'Sentite, l'anno scorso siamo arrivati terzi, ma quest'anno non voglio arrivare secondo, terzo o quarto. Quest'anno voglio essere campione. Saremo campioni'".

"A volte, nemmeno noi credevamo di poter diventare campioni perché vincere il campionato col Napoli dopo 33 anni è incredibilmente difficile, ma quello è stato il momento in cui abbiamo iniziato tutti a crederci. Le sue parole ci hanno dato quell'energia extra per alzare davvero il livello del nostro lavoro".

"A volte era persino, oserei dire, fastidioso su questo aspetto durante le sessioni di allenamento, ma te ne rendi conto solo dopo, quando non c'è più, quanto ti aiuti effettivamente a raggiungere un certo livello. Ci sono stati così tanti grandi momenti nel 2022/23; a febbraio la gente ci chiamava già favoriti e avevamo 20 punti di vantaggio. Ci sono stati così tanti momenti che non so nemmeno da dove cominciare".

"Poi, ad aprile, hanno messo una mia statua dove vivevo, una di quelle di plastica, sapete, in un grande parco vicino a casa mia. Loro (i tifosi) si stavano preparando per la consegna del trofeo. Tutto a Napoli era davvero speciale. Ogni settimana le persone venivano a casa mia portando dolci e ogni tipo di cibo. Ovunque andassi al ristorante, era già tutto pagato. Non potevi uscire facilmente per una passeggiata, quell'anno è stato semplicemente surreale".