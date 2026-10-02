Elmas: "Spalletti ci disse 'quest'anno voglio essere campione', ci diede un'energia extra! I tifosi misero una mia statua vicino casa, mi portavano dolci e ogni cena era già pagata"
Ultime notizie SSC Napoli - Eljif Elmas, centrocampista offensivo dell’Atalanta ed ex Napoli, ha rilasciato un’intervista a Diretta.it.
“Napoli? La cosa che mi ha colpito di più fin dall'inizio è stato quando siamo arrivati al ritiro precampionato. Lui (Spalletti) è venuto da noi e ha detto: 'Sentite, l'anno scorso siamo arrivati terzi, ma quest'anno non voglio arrivare secondo, terzo o quarto. Quest'anno voglio essere campione. Saremo campioni'".
"A volte, nemmeno noi credevamo di poter diventare campioni perché vincere il campionato col Napoli dopo 33 anni è incredibilmente difficile, ma quello è stato il momento in cui abbiamo iniziato tutti a crederci. Le sue parole ci hanno dato quell'energia extra per alzare davvero il livello del nostro lavoro".
"A volte era persino, oserei dire, fastidioso su questo aspetto durante le sessioni di allenamento, ma te ne rendi conto solo dopo, quando non c'è più, quanto ti aiuti effettivamente a raggiungere un certo livello. Ci sono stati così tanti grandi momenti nel 2022/23; a febbraio la gente ci chiamava già favoriti e avevamo 20 punti di vantaggio. Ci sono stati così tanti momenti che non so nemmeno da dove cominciare".
"Poi, ad aprile, hanno messo una mia statua dove vivevo, una di quelle di plastica, sapete, in un grande parco vicino a casa mia. Loro (i tifosi) si stavano preparando per la consegna del trofeo. Tutto a Napoli era davvero speciale. Ogni settimana le persone venivano a casa mia portando dolci e ogni tipo di cibo. Ovunque andassi al ristorante, era già tutto pagato. Non potevi uscire facilmente per una passeggiata, quell'anno è stato semplicemente surreale".
Eljif Elmas torna sul trasferimento al Lipsia nel gennaio 2024:
“Lipsia? Sinceramente, non so se mi sia mai stato chiesto o se l'abbia mai detto a qualcuno, ma sono stato scelto personalmente da Max Eberl. Ora è il direttore sportivo del Bayern Monaco e in realtà è venuto a casa mia due volte con Rouven Schroder e un altro dirigente".
"Sono stati loro a insistere per il mio trasferimento e, in quel momento, non credo di essere stato un giocatore voluto dall'allenatore (Marco Rose); ero un giocatore voluto dai direttori sportivi. Quando sono arrivato a Lipsia, Max era già partito per il Bayern Monaco. Dopo una conversazione con l'allenatore, mi sono rivolto a mia madre e ho detto: 'Ascolta, la cosa potrebbe andare molto, molto peggio di quanto mi aspetti'".
"Lei me lo ricorda ancora qualche volta, chiedendomi se mi ricordi di averlo detto. Avevo la sensazione, un presentimento, che il nuovo direttore sportivo non mi volesse davvero lì. Più tardi ho capito che era proprio così: non appena si sono separate le strade con il direttore sportivo (Eberl), quello nuovo mi ha chiamato il giorno successivo per dirmi che dovevo andarmene. Forse c'era un problema con l'allenatore, o non saprei, ma non ha senso pensarci adesso".
"Ho scelto la Bundesliga perché volevo un cambio di scenario e volevo vedere come sarebbe stato".
"A volte le cose non vanno come previsto in un altro campionato, anche se sento persone dire cose come 'Non ha la qualità per giocare in Bundesliga' e così via. Sono solo chiacchiere. Ho visto con i miei occhi, durante gli allenamenti e le partite, come giocano (in Germania). Credo che se mi fosse stata data la giusta opportunità, sarei stato perfetto per quel campionato".
"Ecco perché l'ho scelta, sapevo di poter giocare non solo in Bundesliga, ma in qualsiasi campionato di vertice, perché so che tipo di giocatore sono. So di potermi adattare molto facilmente a qualsiasi ritmo, visto che sono sempre al top della forma fisica. Ma riguardo a quella parentesi a Lipsia, non so cosa dire. Le cose non hanno funzionato bene, suppongo".
"Penso di essere l'ideale per la Bundesliga perché lo stile di gioco è simile a quello turco. Secondo me, non c'è differenza. Quando giocavo in Turchia, giocavo al fianco di Robin van Persie e di grandi nomi come Roberto Soldado, Vincent Janssen, Mathieu Valbuena e Mauricio Isla. Nessuno può dirmi che non ho la qualità per giocare in Bundesliga".
In estate Elmas si è trasferito all'Atalanta:
“A dire il vero, la fiducia mostrata dal direttore sportivo (Cristiano Giuntoli) e il fatto che l'allenatore (Maurizio Sarri) mi volesse fortemente mi hanno dato una grande spinta".
"Penso sia una buona scelta per me. Credo di poter diventare il giocatore che sono destinato a essere qui. Credo di poter dare il massimo e tirare fuori il meglio di me. Sento che questo sia il club giusto per me in questo momento; ecco perché ho scelto l'Atalanta, perché ha un allenatore di grande esperienza".
"Conosco il direttore sportivo dai tempi del Napoli e porta un'energia speciale. Giocano lo stesso stile di calcio che ho praticato per quasi sette anni al Napoli, motivo per cui ho scelto l'Atalanta senza esitazione".
“Le partite contro squadre come il Napoli e l'Atalanta sono state tra le più difficili che abbia mai affrontato in Serie A".
"Certo, ci sono anche altre partite ostiche come contro l'Inter, il Milan, la Juventus e la Roma. Per esempio, prendete la recente partita contro la Roma".