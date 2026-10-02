Altamura a CN24: “Il Napoli ha toppato con McTominay, vi svelo il motivo”

Ultime calcio Napoli, Marcello Altamura, giornalista, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’, trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV.

Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Io credo che Noa Lang avrebbe bisogno di qualcuno che gli dicesse di fare più fatti in campo anziché chiacchiere, anche perché abbiamo ancora le sue parole nelle orecchie dai tempi di Dimaro. Poi è vero che Conte l’ha bocciato, ma non credo neanche che Antonio l’avrebbe fatto partire se fosse stato un giocatore veramente forte: Noa Lang si sopravvaluta un po’.

Hojlund? Per me è un attaccante di livello notevolissimo, ma il suo problema è che gioca in questo Napoli, una squadra che sviluppa poco a livello offensivo. Hojlund è un giocatore che si batte sempre: credo che Allegri dovrà cambiare un po’ il meccanismo tattico, perché il danese ha bisogno di qualcuno che possa innescarlo e il Napoli, sotto questo punto di vista, paga le assenze. Vergara? Mi auguro che stasera sia la serata del suo esordio e mi auguro anche che rimanga con i piedi per terra. È un ragazzo di talento, ma non è Roberto Baggio: deve stare con i piedi piantati per terra. È giusto reclamare un po’ di spazio, ma sempre con i piedi per terra.

Difesa a 3? Una cosa è fare una difesa a 5 come ha fatto il Napoli di Allegri in fase di non possesso: finora il Napoli non ha mai schierato tre centrali di ruolo, quindi questa sarebbe un’innovazione tattica. La partitella contro l’Avellino di stamattina è una prova mascherata, ma il tridente potrebbe essere veritiero, anche perché Hojlund le ha giocate tutte con la Danimarca e credo che Lucca giocherà titolare una partita tra Frosinone e Venezia, quindi a mio avviso potrebbe essere un tridente che vedremo in queste due gare. Il Napoli ha toppato la gestione contrattuale di McTominay, perché sta ripetendo quello che è successo con Kvaratskhelia.

Spero che ci siano margini per Scott, ma bisogna vedere come torna il ragazzo dopo l’intervento al cuore e, soprattutto, va verso i 30 anni. Per Anguissa credo che si vada verso la scadenza contrattuale e l’addio a parametro zero: il Napoli può puntarci poco, anche perché se non ha voglia di giocare è meglio fare un ragionamento e non averlo a disposizione”.