Mazzocchi: "Anni emozionanti in azzurro, vincere lo scudetto era il sogno di una vita! Napoli è casa mia e lo sarà per sempre"

Ultime notizie Napoli - Pasquale Mazzocchi, difensore del Venezia il cui cartellino è di proprietà della SSC Napoli, si è presentato ai media lagunari in una conferenza stampa a lui dedicata.

Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni:

"Sto bene, sto recuperando. Penso che manchino ancora pochi giorni e tornerò in gruppo.

Le ultime esperienze? Sicuramente è stato un bel bagaglio di esperienza, che cerco di portare oggi qui a Venezia. Sono stati anni emozionanti, sia a Salerno che a Napoli, e sicuramente mi porto dietro anche l'emozione che ho vissuto qui a Venezia

Io avevo varie soluzioni, però sia io che mia moglie ci siamo trovati veramente bene qui a Venezia. Il fatto che conoscessi bene l'ambiente ha fatto sì che tornassi qui, senza parlare, tra l'altro, del grande progetto che si sta creando a Venezia.

Sicuramente ho trovato tutto nuovo. Hanno creato una struttura enorme, che sicuramente serve a lavorare bene, sia per noi che per tutto quello che ci circonda.

La Salernitana? Nasceva da tante motivazioni. All'epoca non stavo vivendo un buon periodo. Avendo vissuto sempre nel Nord Italia, anche per la scuola e quant'altro, arrivò un momento in cui stavo giocando relativamente poco, mi sentivo messo in dubbio e si fece avanti la Salernitana. Presi quella scelta anche per tornare un po', diciamo, in Campania. Ecco, tutto qui.

Vincere lo scudetto con il Napoli??Per me è il sogno di una vita. Io sono partito da un campetto in una periferia di Napoli e quel sogno era talmente grande che non arrivavo neanche a immaginarlo. Sono quei sogni che non pensi mai di realizzare, però li metti lì e dici: 'Non si sa mai'. Invece ci sono arrivato, sono stato uno dei napoletani che ha coronato questo sogno e lo porterò sicuramente sempre nel cassetto. Napoli è casa mia e lo sarà sempre.

Sto bene. Ovviamente mi manca solamente un po' di minutaggio in gara, ma mi sento in forma, sto bene. Quando sono stato a Napoli ho sempre fatto tutti gli allenamenti, sono sempre andato forte, anche perché sono uno che non si risparmia, anche in condizioni di emergenza e quant'altro. Quindi aspetto qualche giorno per ritornare in gruppo e poi sono disponibile".