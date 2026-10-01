Retroscena Il Mattino: restyling stadio Maradona, le tribune verranno costruite altrove e trasportate a Fuorigrotta

Verso Euro 2032, Napoli resta una seria candidata con lo stadio Maradona per ospitare la competizione: il Comune di Napoli col suo progetto può quindi ambire a essere tra le 5 città ospitanti per le partite di Euro 2032. Il progetto presentato, almeno sulla carta, è in linea con tutti i requisiti richiesti dalla UEFA.

Restyling stadio Maradona: i dettagli del progetto

Come racconta Il Mattino, adesso però la vera sfida è far partire i cantieri per esser pronti per il 2030, quando il cronoprogramma prevede la conclusione dei lavori. E il quotidiano svela alcuni dettagli:

"La gara per la progettazione esecutiva - spiegano in Comune - se Napoli verrà scelta quale sede della kermesse calcistica continentale partirà entro la fine dell'anno o al massimo a inizio 2027. La sensazione è comunque che il Comune, a prescindere da Euro 2032, accelererà visto che c'è un piano di fattibilità economico completamente finanziato e autorizzato da 203 milioni.

Non ci sarà un grosso impatto dei cantieri sul quartiere di Fuorigrotta perché buona parte dei nuovi pezzi del Maradona saranno prefabbricati. Vale a dire che saranno costruiti lontano dallo stadio e poi trasportati e montati a Fuorigrotta. Le nuove gradinate verranno dunque poi incastrate e montate al resto dell'impianto. Lo stesso vale per le nuove fondamenta, con pali in acciaio che verranno fatti in fabbrica esterne e portati a piazzale Tecchio per essere impiantati.

In realtà già sono i partii i cantieri per la riapertura del terzo anello. Che ospiterà di volta in volta tutti gli spettatori del primo anello che verrà abbattuto. Il Maradona sarà senza pista di atletica, con una visuale al cento per cento da tutti i settori, e soprattutto le gradinate saranno molto più vicine al terreno di gioco. Uno stadio per il calcio come richiede appunto la UEFA".

Progetto restyling stadio Maradona

Un progetto autosufficiente a livello energetico e idrico, con pannelli fotovoltaici integrati e un sistema di recupero delle acque piovane che "consentirà di raccogliere e riutilizzare oltre 25 milioni di litri d'acqua all'anno per usi non potabili". Con la riqualificazione e la riapertura del terzo anello, la capienza dello stadio Maradona diventerà di 63.300 posti (gli attuali sono 54.732), oltre alla costruzione di 36 skybox - dove c'è l'attuale tribuna centrale - da 16 posti ciascuno.