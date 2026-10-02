Lo Monaco: "Se il calcio ha problemi, ecco di chi è la colpa. Napoli, un centro sportivo ti porta più punti"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Sempre Con Te è intervenuto Pietro Lo Monaco:

"Quella di De Laurentiis sull'intervallo penso che sia una provocazione. Sono altri i mezzi per evitare che i giovani si disinnamorano del calcio. Facciamo un calcio più giusto, più vivibile. Oggi è diventato un calcio dell'abbattimento dei valori. Guardate la Lazio, che è in testa alla classifica. Il fatto che un popolo intero rinunci a vedere le partite è una cosa grave.

Conta il Consiglio Federale, composto dalle componenti federali. Ma qui la parte del leone la fa solo la Serie A. Se il calcio ha problemi è colpa della testa del nostro calcio, che ha pensato a fare solo interessi personali. Quando c'è un mezzo giocatore, basta una mezza partita, si crea subito il personaggio. Guardate il portiere del Frosinone, è bravo, ma la proposta è povera e abbiamo bisogno di creare personaggi.

Quanto può dare una mano il centro sportivo ad una società? Intanto dà patrimonio al club. Poi un centro sportivo ti porta 3-4 punti in più all'anno. E non oso immaginare fare una cosa del genere aperte al pubblico di Napoli. Ci sarebbe un boom pazzesco. Però di questo centro sportivo se ne parla da una vita. Mi auguro che sia la volta buona. Bisogna avere un po' di coraggio"