Juventus, Carnevali: "Conte? Mai avuta l'idea di sostituire Spalletti! Prima Luciano ripeteva sempre una cosa, ora non lo dice più"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato della Juventus, parla alla Gazzetta dello Sport.

L’Europa League è più un fastidio o un obiettivo?

«A inizio stagione Spalletti ripeteva che gli mancava la Champions e lo capivo. Ma adesso non lo dice più. È concentrato sul campo e sui progressi della squadra. L’Europa League è difficile, perché giocare il giovedì complica un po’ le cose, ma la Juve vuole vincere quel trofeo. Così come gli altri. Siamo ambiziosi. E umili: l’umiltà è un’arma fondamentale. Io sono sempre in contatto con la squadra, vado in trasferta con i giocatori, parlo con loro. L’ambiente è molto buono, tutti remano nella stessa direzione. E sono consapevoli di cosa significhi indossare quella maglia bellissima. Ecco perché sono fiducioso».