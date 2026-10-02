Bellinazzo: "Vedremo De Laurentiis in Kings League? ADL ha espresso sempre provocazioni"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Sempre Con Te è intervenuto Marco Bellinazzo de Il Sole 24 Ore:

"La provocazione del presidente De Laurentiis sull'intervallo la considero come una provocazione e basta. Il fenomeno però è palese. I giovani non hanno perso passione per il calcio, ma oggi la canonica partita di 90 minuti più intervallo risultano essere gravosi.

Siamo iper stimolati? E oggi non a caso si parla dell'economia dell'attenzione, si gareggia per ottenere attenzione degli spettatori negli eventi sportivi, social, musicali. Oggi se si pensa all'industria del calcio questi sono fattori da prendere in considerazione. L'attenzione degli spettatori si trasforma in contratti.

La velocizzazione del gioco è un primo passo? Si non ci sono dubbi che è un primo passo per chi deve vendere questo prodotto. Tutto ciò che è perdita di tempo e va contro lo spettacolo, tende a diminuire il valore del match. Ci sono squadra strutturate per vincere e altre che non possono permettersi certi campioni, ma devono trovarsi un'identità.

Caso Malagò? È un contesto di personalismi e di chiusura del mondo di politica che crea disaffezione nelle istituzioni calcistiche. La volontà sostanziale deve prevalere. Chiaro che ci sono delle regole. Considerando l'esperienza di Malagò, una volta conosciuto l'errore, mi sarei aspettato andare in FIGC, dimettersi e contestualmente indire nuove elezioni per sanare quel vizio di forma e rimettere la scelta del presidente in tempi brevi. Molto probabilmente l'avrebbero rivotato.

Vedremo De Laurentiis in Kings League? De Laurentiis ha espresso sempre provocazioni, guardando però sempre la spettacolarità del calcio"