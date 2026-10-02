Materazzi sminuisce il Napoli: "Inter la più forte da 5 anni, ha lasciato due scudetti per strada"

Marco Materazzi è intervenuto al Festival dello Sport a Trento:

"Sono 4-5 anni che dico che l'Inter è la più forte e probabilmente abbiamo anche lasciato due scudetti per strada. L'anno scorso tanti erano dubbiosi su Chivu, lo dissi che intanto era positivo avere il Mondiale per Club per cancellare immediatamente la finale di Champions dalla testa dei giocatori. Cristian è stato bravo, si vede dall'abbraccio fatto a fine anno con i giocatori, si vede che empatia e intelligenza ha avuto. 15 punti di vantaggio nonostante gli scontri diretti persi questo fa capire quanto siamo forti, ma bisogna entrare in campo sempre concentrati. Quando si va sotto di due gol poi si rimonta, è già successo due volte. Ma ora basta speriamo di vincerle tutte e concedere di meno (ride, ndr)".

