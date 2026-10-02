Maddaloni: "Napoli, si torni a investire di più sui giovani, speriamo che gennaio possa portare qualcosa di nuovo"

Ultime calcio Napoli, Marco Maddaloni, judoka, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla.

Ecco quanto ha affermato:

“Italia? Mancini ha avuto sicuramente ragione. Non abbiamo giovani in Italia. A 23 anni un calciatore non lo è più. A 23 anni io e mio fratello eravamo all’apice della carriera. A 23 anni in Italia sei giovane? Questo fa ridere! Non li facciamo nemmeno giocare. Abbiamo questo problema. Mancini ha scoperto l’acqua calda. Ultimamente il Napoli ha cambiato rotta: prima arrivavano giovani come Lavezzi e Cavani, mentre ora sceglievamo azzurri maturi.

Non capisco questi cambi di rotta. Abbiamo sempre avuto delle buone scelte che portavano grandi plusvalenze. Strano questo cambio di rotta. La classifica va guardata tra un mesetto. La sosta? Io penso che i limiti che abbiamo li avevamo anche prima della sosta. L’infermeria è momentanea, non è come lo scorso anno. Quando Hojlund mancherà, hai Lucca.

Dovevamo sostituire Olivera con Gutierrez. L’uruguayano ha i suoi limiti. Io sono molto scettico, ma mi fido del vostro ottimismo. Spero davvero che Allegri possa lavorare con ciò che ha in attesa che gennaio possa portare qualcosa di nuovo. Avremo un inizio sicuramente diverso, Allegri ha capito il valore di Favasuli e non sarà più una new entry, ma una pedina fondamentale. Lo stesso per Neres, a cui mancava la condizione. Hojlund sta facendo minutaggio in più e ciò ci aiuta”.