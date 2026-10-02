Report SSC Napoli: ben sette azzurri in palestra saltano l'allenamento con l'Avellino, la lista

Notizie ico calendario ico orologio14:00  
SP
Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
Tutti gli articoli → 𝕏 Twitter LinkedIn Facebook Instagram
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+

Ultime notizie SSC Napoli, tanti gli assenti nell'allenamento con l'Avellino: la lista

SSC Napoli Training Center - Gli azzurri continuano gli allenamenti durante la pausa per le nazionali. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo una sessione congiunta con l'Unione Sportiva Avellino 1912.

Qui tutti i dettagli dell'allenamento congiunto fra Napoli e Avellino, mentre dal report della SSC Napoli si evince l'elenco degli assenti:

"Alisson, Anguissa, Giovane, Marianucci, McTominay, Meret e Spinazzola hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo".

Allegri e il campo di Castel Volturno
segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Back To Top