Report SSC Napoli: ben sette azzurri in palestra saltano l'allenamento con l'Avellino, la lista

SSC Napoli Training Center - Gli azzurri continuano gli allenamenti durante la pausa per le nazionali. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo una sessione congiunta con l'Unione Sportiva Avellino 1912.

Qui tutti i dettagli dell'allenamento congiunto fra Napoli e Avellino, mentre dal report della SSC Napoli si evince l'elenco degli assenti:

"Alisson, Anguissa, Giovane, Marianucci, McTominay, Meret e Spinazzola hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo".