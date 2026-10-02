Valentini a CN24: “Vergara questa sera va mandato in campo. Di Lorenzo in Nazionale non si tira mai indietro”

Ultime calcio Napoli, Antonello Valentini, ex direttore generale FIGC, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’, trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV.

Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Italia? Dopo la partita con il Belgio, che è stata insoddisfacente, ho subito detto che non mi sarei mortificato, così come ho detto che dopo la grande vittoria con la Turchia non dovevamo preoccuparci. Mancini, anche nella sua prima gestione della Nazionale, aveva dato spazio a tanti giovani: Roberto, da questo punto di vista, dà un grande esempio e viene ricambiato. Nell’Italia manca un’attività di scouting seria, non è possibile che si vada a guardare soltanto da Roma in su: vanno guardati anche quelli del Sud, e credo che verranno fuori altri talenti dal Sud Italia.

A me piace molto Vergara perché è un ragazzo molto serio. Antonio sarebbe rimasto in panchina se nel Napoli non ci fossero stati quegli infortuni, Vergara va mandato in campo per mettersi in mostra. Di Lorenzo? Giovanni non si tira mai indietro, fa prestazioni positive e altre negative. Bisogna dare tempo a Mancini, che sta costruendo la sua squadra e ha bisogno di un mix di giovani e ragazzi d’esperienza. Se stasera l'Italia non perde, è una notizia".