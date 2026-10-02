"Sta bene, è carico e aspetta il suo momento". Sorpresa Napoli: Allegri può schierarlo titolare con il Frosinone

Ultime notizie calcio Napoli - Massimiliano Allegri è orientato a cambiare l'assetto tattico del Napoli puntando sul 3-4-2-1. La novità più importante sarebbe in difesa dove Di Lorenzo non giocherebbe da centrale bensì da laterale destro. In pole - invece - per giocare accanto a Rafa Marin e AmirRrahmani è Sam Beukema che sta bene ed è carico come sottolinea stamattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Napoli Frosinone, Beukema titolare

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda Sam Beukema:

"Sta bene, è carico e aspetta il suo momento. Dopo la sosta inizierà a tutti gli effetti la seconda stagione al Napoli di Sam Beukema, risorsa in più in difesa per Allegri, un centrale pronto ad affiancarsi a Rahmani e Rafa Marin per diventare prezioso con all’orizzonte un calendario ricco d’impegni e partite ogni tre giorni, nove in meno di un mese prima della prossima sosta.

La novità è che Max, in queste settimane di stop e riflessioni, ha provato in allenamento la difesa a tre e Beukema è stato impiegato a destra, casella ricoperta già con Conte. Una soluzione in più e un’ulteriore chance di crescita per l’ex centrale del Bologna, sempre aperto a nuove sfide. Un ruolo per lui inedito, lo scorso anno, ma indossato con grande applicazione e una dote particolarmente apprezzata anche da Allegri: la qualità nell’uscita dal basso. Sarà prezioso per questo e altri motivi in una posizione che ormai gli appartiene e da allegare a quella classica di centrale a due".