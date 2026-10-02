Infortunio Favasuli, lesione di secondo grado: comunicato SSC Napoli, i tempi di recupero

Ultim'ora in casa SSC Napoli - Costantino Favasuli non sarà del match, in Italia-Polonia U21: gli azzurrini sono al lavoro a Tirrenia ma i due esterni Favasuli e Fortini hanno lasciato il raduno. L'esterno del Napoli era stato schierato dal 1' ieri contro l'Armenia dal CT Baldini, nella gara di qualificazione ai prossimi Europei U21. Salvo poi essere sostituito a inizio ripresa, nel match vinto al 95' grazie al gol di Alphadjo Cisse.

Infortunio Favasuli: la prima diagnosi

Costantino Favasuli si è fermato nel corso degli allenamenti agli ordini di Baldini. Come si legge nel comunicato della FIGC, Costantino Favasuli lascia il ritiro dell'Italia Under 21, non saranno della partita contro la Polonia"Costantino Favasuli e Niccolò Fortini: i due esterni di Napoli e Torino, infatti, sottoposti a valutazione medica, sono stati considerati indisponibili e hanno fatto rientro questo pomeriggio nelle rispettive sedi".

Questa la diagnosi annunciata dalla SSC Napoli:

"Costantino Favasuli ha subìto, nel corso del match Armenia-Italia U21, un trauma muscolare riportando una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro inizierà da domani l'iter riabilitativo al SSC Napoli Training Center".

Favasuli col Napoli

Infortunio Favasuli, i tempi di recupero

Favasuli torna a Napoli per ritrovare Massimiliano Allegri ed il gruppo azzurro. Resta da capire come si evolverà il suo quadro clinico in vista della prossima partita Napoli contro il Frosinone e del prossimo turno Champions League contro il Villarreal.

Secondo le prime stime del giornalista Nicolò Schira, non è da escludere che per Favasuli lo stop possa essere lungo, anche circa un mese e mezzo, con la prospettiva di rivederlo in campo a pieno regime dopo la sosta di novembre.