Vergara titolare contro la Francia? Si gioca una maglia dal 1' in un ballottaggio

Ultime notizie SSC Napoli - Notte francese a casa Zidane per l’Italia di Mancini. Dopo la netta vittoria in casa della Turchia, nuova trasferta per gli azzurri nella terza giornata di Nations League. Ne parla Il Roma.

Cerca conferme il nuovo ct della Nazionale, sarà difficile fare uscire Kayode a destra mentre "al centro l'esperienza di Bastoni sarà fondamentale. Scalvini se la gioca con Mancini. A sinistra, dopo aver riposato, Calafiori è pronto a rientrare al posto di Ruggeri. A centrocampo Tonali, ci sarà anche Barella al suo fianco, promosso Fagioli anche se Doumbia spera di poterci essere. In attacco c'è da capire se Mancini darà spazio a Pio Esposito o se toccherà a uno tra Kean o Scamacca. A sinistra Daniele Maldini sembra essere il destinatario di una maglia da titolare superando per il momento Vergara".