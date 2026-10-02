Elmas: "Se Conte fosse rimasto ora sarei al Napoli, tornai per lui! Mi aspettavo di rimanere, si parlava del riscatto già da marzo poi..."

Ultime notizie SSC Napoli - Eljif Elmas, centrocampista offensivo dell’Atalanta ed ex Napoli, ha rilasciato un’intervista a Diretta.it.

“Conte? Ho giocato al fianco di Kevin De Bruyne, Scott McTominay, Stanislav Lobotka e vari altri giocatori di qualità. Quindi, nessuno può dirmi che non posso giocare in Bundesliga. Se non fossi stato abbastanza bravo da giocare in Bundesliga col Lipsia, non sarei stato in grado di giocare nemmeno al Napoli"

"Sinceramente, mi aspettavo di restare al Napoli (oltre il 2025/26) perché si parlava da marzo del fatto che mi avrebbero riscattato e tutto il resto, ma alla fine le cose vanno come devono andare".

"Quando è arrivato maggio, ho capito che avrei dovuto fare un cambiamento e trasferirmi di nuovo da qualche altra parte. Ho avuto un'ottima stagione al Napoli, ho giocato 44 partite. È un onore giocare 44 gare sotto un allenatore come Antonio Conte, poter dire di aver giocato 44 partite per lui è significativo"

"È esattamente per questo che ho scelto di tornare al Napoli, per Antonio Conte. Volevo lavorare di nuovo con un esperto come lui e, a quanto pare, sono abbastanza fortunato da lavorare con un altro allenatore di alto livello quest'anno, Maurizio Sarri"

"Se Conte fosse rimasto, sono sicuro che sarei al Napoli ora. Sì, e sarebbe stata la mia settima stagione"