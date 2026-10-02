Formazioni ufficiali Belgio-Turchia: la decisione su De Bruyne

Ultime notizie calcio - Formazioni ufficiali Belgio-Turchia con le scelte di Mark van Bommel e Vincenzo Montella, match valido per la 3ª giornata Nations League. Formazioni Belgio-Turchia, ci sono sorprese: è arrivata la decisione su Kevin De Bruyne della SSC Napoli.

Formazioni ufficiali Belgio-Turchia

Formazioni ufficiali Belgio-Turchia - Qui la comunicazione delle scelte di van Bommel e Montella per la partita di Nations League. Le formazioni ufficiali di Belgio-Turchia.

BELGIO (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, De Bruyne, Vanaken; Lukebakio, De Ketelaere, Godts.

(4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, De Bruyne, Vanaken; Lukebakio, De Ketelaere, Godts. TURCHIA (3-4-3): Ugurcan Cakir; Zeki Celik, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakci; Ismail Yuksek, Bartug Elmaz, Kerem Akturkoglu, Ferdi Kadioglu; Arda Guler, Baris Alper Yilmaz, Oguz Aydin.