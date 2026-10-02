Formazioni ufficiali Belgio-Turchia: la decisione su De Bruyne
Nazionali 19:45
Formazioni ufficiali Belgio-Turchia
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Formazioni ufficiali Belgio-Turchia 3ª giornata Nations League
Ultime notizie calcio - Formazioni ufficiali Belgio-Turchia con le scelte di Mark van Bommel e Vincenzo Montella, match valido per la 3ª giornata Nations League. Formazioni Belgio-Turchia, ci sono sorprese: è arrivata la decisione su Kevin De Bruyne della SSC Napoli.
Formazioni ufficiali Belgio-Turchia
Formazioni ufficiali Belgio-Turchia - Qui la comunicazione delle scelte di van Bommel e Montella per la partita di Nations League. Le formazioni ufficiali di Belgio-Turchia.
- BELGIO (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, De Bruyne, Vanaken; Lukebakio, De Ketelaere, Godts.
- TURCHIA (3-4-3): Ugurcan Cakir; Zeki Celik, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakci; Ismail Yuksek, Bartug Elmaz, Kerem Akturkoglu, Ferdi Kadioglu; Arda Guler, Baris Alper Yilmaz, Oguz Aydin.
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